Григоров Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоров Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1987

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1963 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1987

Отец: Григоров Сергей Михайлович

Мать: Григорова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорова (Назарова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорова (Назарова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорова (Назарова) Надежда

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