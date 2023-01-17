Терентий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентий Никитич

Терентий Никитич

avatar

Место рождения

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Воронцов Никита Никифорович

Мать: Евдокия Максимовна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Параскева Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Хрисанф Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close