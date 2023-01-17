Терентий Никитич
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Воронцов Никита Никифорович
Мать: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Параскева Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Хрисанф Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно