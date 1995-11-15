Богатырев Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Яков Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Богатырев Тимофей

Мать: Богатырева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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