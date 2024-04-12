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Смирнов Валерий Викторович

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Место рождения

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1960

Отец: Смирнов Виктор Алексеевич

Мать: Смирнова Нина Ивановна

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.09.1998

Сын: Смирнов Артем Валерьевич

Мать ребёнка: Мерзликина Наталия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Валентина Семёновна

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