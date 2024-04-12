Смирнов Валерий Викторович
Место рождения
Дата рождения05.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1960
Отец: Смирнов Виктор Алексеевич
Мать: Смирнова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1998
Мать ребёнка: Мерзликина Наталия Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно