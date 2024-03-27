Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

19.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шленкевич Лазарь

Мать: Шленкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормашенко (Шленкевич) Хая

Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шленкевич Рафаил

Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Принятина (Шленкевич) Маланья

Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
15.12.1864

Дочь: Элиасова (Шленкевич) Ревекка

Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Шленкевич Лазарь Леонтьевич

Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шленкевич Яков Лейбович

Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шленкевич Моисей

Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шленкевич Борис

Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шленкевич Борис

Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Смерть
19.08.1899

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