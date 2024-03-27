Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти19.08.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шленкевич Лазарь
Мать: Шленкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бормашенко (Шленкевич) Хая
Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шленкевич Рафаил
Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Принятина (Шленкевич) Маланья
Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1864
Дочь: Элиасова (Шленкевич) Ревекка
Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шленкевич Лазарь Леонтьевич
Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шленкевич Моисей
Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шленкевич Борис
Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шленкевич Борис
Мать ребёнка: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Смерть
19.08.1899