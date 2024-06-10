Задорожний Василий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
02.02.1850
Дочь: Задорожний (Задорожний) Анна Трофимова
Мать ребёнка: Бобровник (Бобровник) Евфимия Алексеева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Задорожний (Задорожний) Васса Трофимова
Мать ребёнка: Бобровник (Бобровник) Евфимия Алексеева
Смерть
Неизвестно