Курочкина (Березина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Березина) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1950

Отец: не указан

Мать: Березина Клавдия Алексеевна

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