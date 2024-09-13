Подхалимов Ананий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1888 ст.
Сын: Подхалимов Григорий Ананьевич
Мать ребёнка: Подхалимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.
Дочь: Подхалимова Анна Ананьевна
Мать ребёнка: Подхалимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1892 ст.
Сын: Подхалимов Гавриил Ананьевич
Мать ребёнка: Подхалимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.01.1895 ст.
Дочь: Подхалимова Мария Ананьевна
Мать ребёнка: Подхалимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
14.10.1898 ст.
Дочь: Подхалимова Прасковья Ананьевна
Мать ребёнка: Подхалимова Евдокия Михайловна