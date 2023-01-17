Столбов Емельян Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбов Емельян Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Столбов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Столбов Николай Емельянович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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