Столбов Емельян Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Столбов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Столбов Николай Емельянович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область