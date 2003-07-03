Попова (Борисова) Галина Венидиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Борисова) Галина Венидиктовна

Попова (Борисова) Галина Венидиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

03.07.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: Борисов Венедикт Артомонович

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
16.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
03.07.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close