Попова (Борисова) Галина Венидиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти03.07.2003
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Отец: Борисов Венедикт Артомонович
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
16.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
03.07.2003