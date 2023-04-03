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Маюнов Николай Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маюнов Аким Филологович

Мать: Маюнова ?

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маюнов ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маюнов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1965

Сын: Маюнов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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