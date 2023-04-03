Маюнов Николай Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маюнов Аким Филологович
Мать: Маюнова ?
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маюнов ?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маюнов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1965
Сын: Маюнов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно