Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707 ст.
Дата смертиДо 1776 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Дочь: Устинья Егорова
Отец ребёнка: Егор Евстафьев
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Дочь: Фекла Егорова
Отец ребёнка: Егор Евстафьев
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор Евстафьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Евстафьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1776 ст.