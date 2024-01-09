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Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707 ст.

Дата смерти

До 1776 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1743 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Устинья Егорова

Отец ребёнка: Егор Евстафьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Дочь: Фекла Егорова

Отец ребёнка: Егор Евстафьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Евстафьев

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Евстафьев

Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1776 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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