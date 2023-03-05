Козьминская Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьминская Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1827

Дочь: Морева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Козьминский Александр Васильевич

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьминский Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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