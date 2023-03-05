Козьминская Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1827
Дочь: Морева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Козьминский Александр Васильевич
Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно