Дегтяренко Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1914
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914
Военная служба
02.09.1933
Воинское звание капитан 1 ранга; капитан-лейтенант; капитан 3 ранга Воинская часть катер Д-3-292 2 ДСКА истр. отряд ОВР КронМОР КБФ (2 ДСКА истр. отряд ОВР КронМОР КБФ); катер Д 3-292 5 ДСКА "МО" ОВР ... Показать все
Военная награда
07.07.1944
Орден Красной ЗвездыВоинское звание: капитан-лейтенантВоинская часть: катер Д-3-292 2 ДСКА истр. отряд ОВР КронМОР КБФДаты подвига: 19.06.1944, 21.06.1944Наименование награды: Орден Красной ЗвездыПрик... Показать все
Военная награда
03.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»Воинское звание: капитан 3 рангаКто наградил: Президиум ВС СССРНаименование награды: Медаль «За боевые заслуги»Картотека: Картотека награжденийДата документа: 03.11.1944
Военная награда
10.02.1945
Орден Отечественной войны I степениВоинское звание: капитан-лейтенантВоинская часть: катер Д 3-292 5 ДСКА "МО" ОВР Островная ВМБ КронМОР КБФДаты подвига: 15.06.1944, 19.06.1944, 21.06.1944-22.06.1944Н... Показать все
Военная награда
28.05.1945
Орден Нахимова II степениВоинское звание: капитан-лейтенантВоинская часть: отряд катеров Д-3 5 КДСК МО Либавская ВМБ ЮЗМОР КБФДаты подвига: 09.05.1945Наименование награды: Орден Нахимова II степениПри... Показать все
Военная награда
23.02.1948
Орден Отечественной войны II степениВоинское звание: капитан 3 рангаКто наградил: Президиум ВС СССРНаименование награды: Орден Отечественной войны II степениКартотека: Картотека награжденийДата докуме... Показать все
Военная награда
20.06.1949
Орден Красной ЗвездыВоинское звание: капитан 3 рангаКто наградил: Президиум ВС СССРНаименование награды: Орден Красной ЗвездыКартотека: Картотека награжденийДата документа: 20.06.1949Информация об арх... Показать все
Военная награда
03.11.1953
Орден Красного ЗнамениВоинское звание: капитан 3 рангаКто наградил: Президиум ВС СССРНаименование награды: Орден Красного ЗнамениКартотека: Картотека награжденийДата документа: 03.11.1953Информация об... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Ленинграда»
Военная награда
Неизвестно
Орден ЛенинаВоинское звание: капитан 1 рангаНаименование награды: Орден ЛенинаКартотека: Картотека награжденийИнформация об архиве -Архив: ЦВМАРасположение документа: Картотека награждений, Ящик: Дарм... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»Воинское звание: капитан 3 рангаНаименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–194... Показать все
Смерть
1991