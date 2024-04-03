Костырин Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костырин Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костырина Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
18.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костырина Юлия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костырина Юлия Андреевна

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