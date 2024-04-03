Костырин Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костырина Юлия Андреевна
Рождение ребёнка
18.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костырина Юлия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костырина Юлия Андреевна