Извекова (Иванова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Иванова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Извеков Владимир Гавриилович

Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Извеков Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина (Извекова) Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина (Извекова) Зоя Гаврииловна

Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
06.05.1936

Дочь: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович

Смерть
Неизвестно

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