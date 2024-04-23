Извекова (Иванова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Извеков Владимир Гавриилович
Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Извеков Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина (Извекова) Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирина (Извекова) Зоя Гаврииловна
Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович
Рождение ребёнка
06.05.1936
Дочь: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Извеков Гавриил Герасимович
Смерть
Неизвестно