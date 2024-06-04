Пивоваров Федосий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелина (Пивоварова) Мария Федосеевна
Мать ребёнка: Пиоварова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пивоварова) Евдокия Федосеевна
Мать ребёнка: Пиоварова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пивоварова) Наталья Федосеевна
Мать ребёнка: Пиоварова Лукерья
Рождение ребёнка
08.04.1918
Сын: Пивоваров Иван Федосеевич
Мать ребёнка: Пиоварова Лукерья
Рождение ребёнка
1938
Сын: Пивоваров Василий Федосеевич
Мать ребёнка: Пиоварова Лукерья