Аржанухин Зотий
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рожденияМежду 1820 и 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1820 и 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1850
Сын: Аржанухин Леонтий Зотиевич
Мать ребёнка: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1850
Сын: Аржанухин Максим Зотиевич
Мать ребёнка: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
Неизвестно