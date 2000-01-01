Аржанухин Зотий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАржанухин Зотий

Аржанухин Зотий

avatar

Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

Между 1820 и 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1850

Сын: Аржанухин Леонтий Зотиевич

Мать ребёнка: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1850

Сын: Аржанухин Максим Зотиевич

Мать ребёнка: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close