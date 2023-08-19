Мельчакова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельчакова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельчакова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Мельчаков Юрий Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельчакова Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Мельчаков Юрий Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельчаков Юрий Леонидович

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