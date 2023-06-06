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Гусакова Фаина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусаков Михаил уточнить у Галины Петровны

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Фаины Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Фаины Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Муж Фаины Григорий

Смерть
Неизвестно

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