Ермолаев Абрам Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Абрам Тимофеевич

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Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
До 1941
Козловский ветпункт ветфельдшер
Призыв на военную службу
29.10.1942
Ивановский ВПП https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp20607640/
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

имел 3 детей
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