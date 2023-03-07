Ермолаев Абрам Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
До 1941
Козловский ветпункт ветфельдшер
Призыв на военную службу
29.10.1942
Ивановский ВПП https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp20607640/
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
имел 3 детей