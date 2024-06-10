Бубенщиков Иван Иванов
Место рожденияд. Калинина?
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бубенщиков Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Дарья Иванова
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бубенщиков Артемий Иванов
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
Неизвестно