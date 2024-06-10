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Бубенщиков Иван Иванов

Место рождения

д. Калинина?

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Бубенщиков Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Дарья Иванова

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бубенщиков Артемий Иванов

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
Неизвестно

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