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Кошкин Трофим Михайлович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кошкина Матрёна Мироновна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Кошкин Наум Трофимович

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Сергеевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кошкин Осип Трофимович

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Сергеевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кошкин Абрам Трофимович

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Сергеевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Авдотья Сергеевна

Смерть
1824
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