Кошкин Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1824