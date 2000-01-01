Кушкин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушкин Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кушкин Сергей

Мать: Кушкина Мария Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушкина Зоя Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровкина Полина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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