Кушкин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кушкин Сергей
Мать: Кушкина Мария Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушкин Пётр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушкина Зоя Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровкина Полина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно