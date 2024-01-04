Веремеенко Еремеенко (Бородовкина) Вера Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1896 ст.
Хоробичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Гайкалова (Еремеенко) Ольга Далматовна
Отец ребёнка: Веремеенко Еремеенко Далматий Никитич
Смерть
Неизвестно