Веремеенко Еремеенко (Бородовкина) Вера Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремеенко Еремеенко (Бородовкина) Вера Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1896 ст.

Муж: Веремеенко Еремеенко Далматий Никитич

Хоробичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Гайкалова (Еремеенко) Ольга Далматовна

Отец ребёнка: Веремеенко Еремеенко Далматий Никитич

Смерть
Неизвестно

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