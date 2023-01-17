Зайцев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Иван

Мать: Зайцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анна Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Зайцева Анна Васильевна

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