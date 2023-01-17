Зайцев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Иван
Мать: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Анна Васильевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Зайцева Анна Васильевна