Магомедов Зайнудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Зайнудин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гасанов-Магомедов Гаджи

Мать: Патимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Магомед

Мать ребёнка: Сулейманова Салтанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Патюля

Мать ребёнка: Сулейманова Салтанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Зарема

Мать ребёнка: Сулейманова Салтанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Асият

Мать ребёнка: Сулейманова Салтанат

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