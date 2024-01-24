Магомедов Зайнудин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гасанов-Магомедов Гаджи
Мать: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Магомед
Мать ребёнка: Сулейманова Салтанат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Патюля
Мать ребёнка: Сулейманова Салтанат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Зарема
Мать ребёнка: Сулейманова Салтанат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Асият
Мать ребёнка: Сулейманова Салтанат