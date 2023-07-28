Сандалова Инга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандалова Инга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.2013

Сын: Селиванов Марк Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.2016

Дочь: Селиванова Кристина Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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