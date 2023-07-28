Сандалова Инга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.2013
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.2016
Дочь: Селиванова Кристина Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности