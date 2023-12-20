Семён Сергеев Около 1711 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Сергеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился Около 1711 ст., Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

умер С 1762 по 1780 ст., Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Сергей ГригорьевС 1678 по 1680 ст. г.р.
Супруги
Ксения Григорьева1721 г.р.
Дети
Агафья Семёнова1736 ст. г.р.
Еремей СемёновС 1741 по 1745 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711 ст.

Отец: Сергей Григорьев

Мать: не указана

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
1736 ст.

Дочь: Агафья Семёнова

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
С 1741 по 1745 ст.

Сын: Еремей Семёнов

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1743 ст.

Дочь: Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
С 1762 по 1780 ст.
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

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