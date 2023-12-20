Семён Сергеев
мужской, родился Около 1711 ст., Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
умер С 1762 по 1780 ст., Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
ОтецСергей ГригорьевС 1678 по 1680 ст. г.р.
Супруги
Ксения Григорьева1721 г.р.
Дети
Агафья Семёнова1736 ст. г.р.
Еремей СемёновС 1741 по 1745 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711 ст.
Отец: Сергей Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
1736 ст.
Дочь: Агафья Семёнова
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
С 1741 по 1745 ст.
Сын: Еремей Семёнов
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
1743 ст.
Рождение ребёнка
1745 ст.
Рождение ребёнка
1749 ст.
Смерть
С 1762 по 1780 ст.