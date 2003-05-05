Березова (Рыбак) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.09.1948
Дата смерти05.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948
Отец: Турлюн Михаил Михайлович
Мать: Рыбак Мария Ивановна
Бракосочетание
02.07.1967
Рождение ребёнка
19.06.1968
Дочь: Терентьева (Березова) Оксана Леонидовна
Отец ребёнка: Березов Леонид Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1976
Дочь: Березова Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Березов Леонид Анатольевич
Смерть
05.05.2003