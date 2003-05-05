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Березова (Рыбак) Александра Михайловна

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Место рождения

Витязево, Черкаська область

Дата рождения

20.09.1948

Дата смерти

05.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948

Отец: Турлюн Михаил Михайлович

Мать: Рыбак Мария Ивановна

Витязево, Черкаська область
Бракосочетание
02.07.1967

Муж: Березов Леонид Анатольевич

Витязево, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.06.1968

Дочь: Терентьева (Березова) Оксана Леонидовна

Отец ребёнка: Березов Леонид Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1976

Дочь: Березова Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Березов Леонид Анатольевич

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
05.05.2003
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

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