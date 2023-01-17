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Яковлев Прокопий Андреевич

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Место рождения

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Яковлев Андрей Степанович

Мать: Михайлова Агафья Максимовна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Яковлева Ольга Прокопьевна

Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья Елисеевна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.07.1901

Сын: Яковлев Илья Прокопьевич

Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья Елисеевна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Яковлев Порфирий Прокопьевич

Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья Елисеевна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Ефросинья Елисеевна

Смерть
Неизвестно
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