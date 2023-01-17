Яковлев Прокопий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Яковлева Ольга Прокопьевна
Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья Елисеевна
Рождение ребёнка
16.07.1901
Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья Елисеевна
Рождение ребёнка
25.02.1902
Сын: Яковлев Порфирий Прокопьевич
Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно