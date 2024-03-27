Надршина Шагарзада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
Отец ребёнка: Надршин Мухаметсафа Кутлуахметович
д.Кинзя-Абызово-1
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Надршин Салимгарей Мухаметсафиевич
Отец ребёнка: Надршин Мухаметсафа Кутлуахметович
Смерть
Неизвестно