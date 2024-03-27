Надршина Шагарзада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надршина Шагарзада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

Отец ребёнка: Надршин Мухаметсафа Кутлуахметович

д.Кинзя-Абызово-1
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Надршин Салимгарей Мухаметсафиевич

Отец ребёнка: Надршин Мухаметсафа Кутлуахметович

Смерть
Неизвестно
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