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Дешуков Михаил Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1927

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1927

Отец: Дешуков Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1951

Дочь: Дешукова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Дешукова (Черноземова) Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
05.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дешукова (Черноземова) Евгения Алексеевна

Смерть
1977

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