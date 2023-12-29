Дешуков Михаил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1927
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1927
Отец: Дешуков Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1951
Дочь: Дешукова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Дешукова (Черноземова) Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
05.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дешукова (Черноземова) Евгения Алексеевна
Смерть
1977