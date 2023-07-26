Басманов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басманов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Басманов Алексей Никифорович

Мать: Измайлова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басманова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Зыкова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басманов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басманов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Клавдия Петровна

Смерть
Неизвестно

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