Басманов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басманова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Зыкова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басманов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Зыкова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басманов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Зыкова Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Клавдия Петровна
Смерть
Неизвестно