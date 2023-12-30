Шерстюк Лука (Лукьян) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстюк Лука (Лукьян) Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шерстюк Михаил Иванович

Мать: не указана

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