(Кожевникова) Марфа 12.06.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кожевникова) Марфа

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 12.06.1908, Алтай

умерла Неизвестно, Мариинск

Отец
Кожевников АнтонНеизвестно г.р.
Дети
Новиков Виталий07.03.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1908

Отец: Кожевников Антон

Мать: не указана

Алтай

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Василий

Алтай

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Василий

Алтай

Рождение ребёнка
07.03.1934

Сын: Новиков Виталий

Отец ребёнка: Новиков Василий

г. Киселёвск Кемеровской Области

Смерть
Неизвестно
Мариинск

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