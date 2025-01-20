(Кожевникова) Марфа
женский, родилась 12.06.1908, Алтай
умерла Неизвестно, Мариинск
ОтецКожевников АнтонНеизвестно г.р.
Дети
Новиков Виталий07.03.1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1908
Отец: Кожевников Антон
Мать: не указана
Алтай
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Василий
Алтай
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Василий
Алтай
Рождение ребёнка
07.03.1934
Сын: Новиков Виталий
Отец ребёнка: Новиков Василий
г. Киселёвск Кемеровской Области
Смерть
Неизвестно
Мариинск