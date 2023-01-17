Сметанин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Сметанин Андрей Феодосиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1907
Рождение ребёнка
22.10.1908 ст.
Сын: Сметанин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сметанина Мария Федоровна
Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно