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Сметанин Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Сметанин Андрей Феодосиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1907

Жена: Сметанина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
22.10.1908 ст.

Сын: Сметанин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сметанина Мария Федоровна

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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