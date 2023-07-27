Гаврилов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Гаврилов Алексей Степанович
Мать: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Баева (гаврилова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гаврилов Николай Иванович
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Смерть
Неизвестно