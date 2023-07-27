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Гаврилов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Гаврилов Алексей Степанович

Мать: Гаврилова Варвара

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гаврилов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Баева (гаврилова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Гаврилов Николай Иванович

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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