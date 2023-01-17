Ибниаминова Миннесорор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибниаминова Миннесорор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Файзуллин Рахимьян Файзулла улы

Отец ребёнка: Ишмухаметов Файзулла Ишмухаметович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сунгатова Файзуллина Мугалля Файзулла кызы

Отец ребёнка: Ишмухаметов Файзулла Ишмухаметович

Рождение ребёнка
18.12.1927

Сын: Файзуллин Галимзян Файзуллинович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Файзулла Ишмухаметович

Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1960
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