Ибниаминова Миннесорор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Файзуллин Рахимьян Файзулла улы
Отец ребёнка: Ишмухаметов Файзулла Ишмухаметович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сунгатова Файзуллина Мугалля Файзулла кызы
Отец ребёнка: Ишмухаметов Файзулла Ишмухаметович
Рождение ребёнка
18.12.1927
Сын: Файзуллин Галимзян Файзуллинович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Файзулла Ишмухаметович
Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1960