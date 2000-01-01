Лосев Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Михаил Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Лосев Фёдор

Мать: не указана

Смерть
1748
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