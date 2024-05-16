Зуев Николай Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.12.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуев Михайла Протасович

Мать: Зуева Ольга Андриановна

Рождение ребёнка
18.08.1923

Дочь: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна

Рождение ребёнка
20.07.1924

Сын: Зуев Шурик

Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна

Рождение ребёнка
12.07.1926

Сын: Зуев Петя

Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Зуев Илюша

Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Зуев Вася

Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна

Смерть
20.12.1931

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