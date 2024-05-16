Зуев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.12.1931
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зуев Михайла Протасович
Мать: Зуева Ольга Андриановна
Рождение ребёнка
18.08.1923
Дочь: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна
Рождение ребёнка
20.07.1924
Сын: Зуев Шурик
Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна
Рождение ребёнка
12.07.1926
Сын: Зуев Петя
Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Зуев Илюша
Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Зуев Вася
Мать ребёнка: Литвинова Устинья Иннокентьевна
Смерть
20.12.1931