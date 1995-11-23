Серебренникова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребренникова Елена Григорьевна

Серебренникова Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1924

Дата смерти

23.11.1995

Пол

Женский

Отец

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Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Капустина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
07.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чучайкин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чучайкин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чучайкин Анатолий Алексеевич

Смерть
23.11.1995
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