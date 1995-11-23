Серебренникова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1924
Дата смерти23.11.1995
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1949
Рождение ребёнка
21.01.1951
Рождение ребёнка
26.06.1953
Смерть
23.11.1995