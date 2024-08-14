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Пилипенко Григорий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1924

Дата смерти

08.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1924

Отец: Пилипенко Николай Дмитриевич

Мать: Пилипенко Фёкла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко(Маркова) (Маркова) Прасковья (Панна) Куприяновна

Рождение ребёнка
28.09.1949

Дочь: Пилипенко(Викторова) (Пилипенко) Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Пилипенко(Маркова) (Маркова) Прасковья (Панна) Куприяновна

Смерть
08.01.1981
Причина смерти: Онкология(рак брюшной полости)

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