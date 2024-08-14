Пилипенко Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1924
Дата смерти08.01.1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1949
Дочь: Пилипенко(Викторова) (Пилипенко) Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Пилипенко(Маркова) (Маркова) Прасковья (Панна) Куприяновна
Смерть
08.01.1981
Причина смерти: Онкология(рак брюшной полости)