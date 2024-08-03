Гребенщиков Трофим Ефимович
Место рождения
Дата рождения14.09.1834 ст.
Дата смерти10.03.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1834 ст.
Бракосочетание
12.01.1852 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1864 ст.
Сын: Гребенщиков Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Гребенщикова (Костенкова) Анастасия Михайловна
Смерть
10.03.1914 ст.