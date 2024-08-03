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Гребенщиков Трофим Ефимович

Место рождения

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.09.1834 ст.

Дата смерти

10.03.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1834 ст.

Отец: Гребенщиков Ефим Герасимович

Мать: Гребенщикова (Бузанова) Прасковья Лаврентьевна

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.01.1852 ст.

Жена: Гребенщикова (Костенкова) Анастасия Михайловна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1864 ст.

Сын: Гребенщиков Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Гребенщикова (Костенкова) Анастасия Михайловна

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.03.1914 ст.
Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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