Рапакова Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рапакова Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Рапакова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Рапаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.04.1958

Дочь: Анишина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Рапаков Василий Дмитриевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рапаков Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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