Мещеряков Пахом Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1830
Отец: Мещеряков Трофим Павлович
Мать: Мещерякова Василиса
Бракосочетание
17.10.1848
Рождение ребёнка
01.12.1856
Сын: Мещеряков Михаил Пахомович
Мать ребёнка: Мещерякова Марфа Евфимиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Степан Пахомович
Мать ребёнка: Мещерякова Марфа Евфимиевна
Смерть
Неизвестно