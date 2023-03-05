Мещеряков Пахом Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Пахом Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1830

Отец: Мещеряков Трофим Павлович

Мать: Мещерякова Василиса

Бракосочетание
17.10.1848

Жена: Мещерякова Марфа Евфимиевна

Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Мещеряков Михаил Пахомович

Мать ребёнка: Мещерякова Марфа Евфимиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Степан Пахомович

Мать ребёнка: Мещерякова Марфа Евфимиевна

Смерть
Неизвестно
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