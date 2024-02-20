Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна

Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Тулатов Ильяс

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тулатов Ислам

Отец ребёнка: Тулатов Джанмурза

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тулатов Темир-Болат

Отец ребёнка: Тулатов Джанмурза

Рождение ребёнка
1857

Сын: Тулатов Джамболат

Отец ребёнка: Тулатов Джанмурза

Рождение ребёнка
1863

Сын: Тулатов Касполат

Отец ребёнка: Тулатов Джанмурза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева Чабахан

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Джанмурза

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close