Хейсин Пейсах Савельевич Около 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсин Пейсах Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Хейсин Савелий (Шмае-Мойше) Моисеевич (Менделевич)

Мать: Хейсина Бася Иосифовна

Дата рождения вычислена из записи о браке.
Бракосочетание
20.03.1883 ст.

Жена: Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1884 ст.

Сын: Хейсин Абрам Пейсахович

Мать ребёнка: Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1886 ст.

Сын: Хейсин Моисей-Мендель Пейсахович

Мать ребёнка: Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1887 ст.

Дочь: (Хейсина) Фейга Пейсаховна

Мать ребёнка: Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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