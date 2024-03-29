Устинья Мокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиМежду 1818 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1795 и 1801
Муж: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Между 1818 и 1825