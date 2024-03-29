Устинья Мокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Мокеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Между 1818 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1779 и 1781 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1818 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1795 и 1801

Муж: Андрей Васильевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Семен Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: не указан

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1818 и 1825
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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