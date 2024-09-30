Саволайнен (Хейнолайнен) Хелена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
11.01.1856
Сын: Саволайнен Абрам Иосифович
Отец ребёнка: Саволайнен Иосиф Иванович
Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно