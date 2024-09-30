Саволайнен (Хейнолайнен) Хелена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен (Хейнолайнен) Хелена Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Муж: Саволайнен Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1856

Сын: Саволайнен Абрам Иосифович

Отец ребёнка: Саволайнен Иосиф Иванович

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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